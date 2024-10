Porsche presenta la Taycan Cup

Porsche ha presentato all'Experience Center di Franciacorta il nuovo campionato monomarca elettrico 'Taycan Cup' che nella prima edizione vedrà impegnate le Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach in sfide in stile "time attack".

Queste andranno a condividere i weekend di gara con le 911 GT3 Cup protagoniste dell'altro campionato monomarca del brand.

Le Taycan Turbo GT saranno equipaggiate con pneumatici Pirelli P Zero Trofeo RS, sviluppati ad hoc e dotati della tecnologia Pirelli Elect e potranno erogare fino a 1.108 cavalli con Launch Control. Le vetture sfruttano soluzioni di alleggerimento ed ottimizzazione aerodinamica grazie a diverse appendici aerodinamiche sul frontale e sul fondo vettura, oltre ad un'ala posteriore fissa. Completa il quadro la possibilità di utilizzare, come sulla monoposto di Formula E, l'Attack Mode, che rende disponibili fino a 120 kW di potenza aggiuntiva per 10 secondi.

"Siamo entusiasti di dimostrare che l'elettrico non è solo il futuro - ha commentato Pietro Innocenti, amministratore delegato di Porsche Italia - ma può anche essere incredibilmente emozionante nel presente".

