Consegnata la MC20 'Maserati per Maserati'

Si è svolta a settembre, nella sede Maserati di Modena, la consegna di una MC20 realizzata l'esemplare unico 'Maserati per Maserati' commissionata dai nipoti del fondatore del brand Ettore Maserati che, insieme ai fratelli Alfieri ed Ernesto, dette vita all'azienda nel lontano 1914. Al momento dell'unveling l'auto è stata affiancata dalle Maserati A6, 6C34 e 6CM. La realizzazione di questa vettura deriva dal desiderio dei nipoti di Ettore di lasciare un ricordo del marchio del tridente ai propri figli. La one-off della MC20, spinta dal motore V6 Nettuno e capace di erogare 630 CV, vanta finiture di lusso e una personalizzazione dedicata, creata con il programma Fuoriserie.

Per quanto riguarda la livrea, la MC20 'Maserati per Maserati' adotta la colorazione Blu Infinito impreziosita dalla doppia striscia in Bianco Pastello, mentre il tridente è in Grey Pastello. Inoltre, presenta i loghi sul parafango posteriore personalizzati in Bianco Pastello, i badge laterali sulle portiere, il pacchetto in fibra di carbonio, le pinze freno rosse ed i cerchi da 20 pollici in Glossy Black.

L'abitacolo, rivestito principalmente in Alcantara, e con dettagli in carbonio, vanta finiture in Nero/Blu New, ed i sedili sportivi a 6 vie.

