Successo per la settima edizione del Fleet Manager On The Road

Due giorni di test drive itineranti in Lombardia, momenti di approfondimenti e prove su strada di veicoli a basse emissioni, riservate ai gestori di grandi flotte aziendali. Si è chiusa la settima edizione del Fleet Manager On The Road, l'evento itinerante organizzato da Fleet Magazine in collaborazione con Top Thousand, l'Osservatorio sulla mobilità aziendale composto da Fleet e Mobility Manager di grandi aziende.

Tema di questa edizione è stato "Mobilità su misura. Inclusione e integrazione. Guidare e viaggiare per lavoro, per tutti." Fleet Manager on the Road è l'appuntamento annuale che consente ai fleet e mobility manager di grandi imprese di testare lungo percorsi turistici alcuni tra i più recenti modelli di auto con diverse alimentazioni (benzina, ibride, elettrico).

Quest'anno la due giorni alla guida ha portato alla scoperta di alcuni luoghi del Nord-Italia e si è svolta all'insegna dell'integrazione tra le attività di fleet e travel management e di quella tra il trasporto automobilistico e altri anelli della catena turistica del nostro Paese, dal trasporto aereo ai sistemi di parking, fino all'hospitality presso strutture alberghiere. I gestori delle flotte, in arrivo presso lo scalo milanese di Linate da diverse parti della penisola, si sono diretti verso i laghi di Varese e Maggiore.

Prima di arrivare a destinazione il programma ha previsto una sosta nel locale di Nico Acampora e dei suoi ragazzi di PizzAut, a Monza, la prima pizzeria in Italia gestita da personale autistico e laboratorio modello di inclusione sociale; una testimonianza vivente di come il fare impresa possa coniugarsi con l'offrire opportunità a ragazzi che solitamente faticano a entrare nel mondo del lavoro e di come il lavoro costituisca un potente veicolo di dignità.

Nel pomeriggio i manager delle aziende hanno partecipato a un workshop dedicato all'integrazione tra le attività di fleet e travel management. Dodici sono state le vetture che i fleet manager hanno potuto testare, tutte appartenenti a tre brand: Byd (tre Seal U DM-I, Seal Excellence), Volkswagen (ID.7 Tourer, Tiguan eHybrid, Tiguan 2.0 RLine, Passat eHybrid) e Volvo (due EX30 Single Motor Extended Range Elettrico Ultra, XC40 Black Edition B3 Mild hybrid Benzina Ultra, XC60 Black Edition T6 AWD Plug-in hybrid Elettrica/Benzina Ultra).

