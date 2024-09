JLR investe 500 milioni di sterline per Halewood

E' di 500 milioni di sterline l''investimento di JLR per trasformare lo storico stabilimento di Halewood per la produzione parallela di veicoli elettrici, da affiancare a quella dei modelli correnti a combustione e ibridi. Originariamente costruita nel 1963 per produrre la Ford Anglia, Halewood è in fase di trasformazione per l'era elettrica. Con 250 milioni di sterline già investite, la trasformazione ha comportato finora oltre un milione di ore di lavoro. Il sito è stato ampliato di 32.364 mq per produrre i SUV elettrici JLR di medie dimensioni sulla nuova piattaforma Electric Modular Architecture.

Lo stabilimento è stato dotato di tecnologie che includono nuove linee di produzione di veicoli elettrici, 750 robot autonomi, banchi di calibrazione ADAS, tecnologia di allineamento laser e i più recenti sistemi di gestione digitale dell'impianto. "Halewood è stato il cuore e l'anima di JLR nel nord-ovest dell'Inghilterra per oltre due decenni - ha dichiarato Barbara Bergmeier, executive director of industrial operations di Jaguar Land Rover - producendo veicoli come la Range Rover Evoque e la Discovery Sport. Halewood sarà ora il nostro primo impianto di produzione completamente elettrico ed è una testimonianza dei brillanti sforzi dei nostri team e dei fornitori, che hanno collaborato per dotare l'impianto della tecnologia necessaria per realizzare i nostri veicoli elettrici di lusso di livello mondiale".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA