Torino, un Qr code per scaricare le multe via mail

Prosegue, a Torino, la digitalizzazione delle multe stradali con l'avvio, dal 26 settembre, di un servizio per scaricare i verbali tramite un Qr code ricevuto via mail. Lo ha spiegato l'assessore alla Polizia municipale, Marco Porcedda, nella seduta della Prima Commissione consiliare dedicata all'approfondimento di una mozione sul tema del consigliere Pierlucio Firrao (Torino Bellissima), approvata dalla Sala Rossa nel dicembre 2023.

L'assessore ha ricordato che è già attivo un sistema digitale di notifica per chi possiede un indirizzo pec o l'identità digitale con la Spid e che è partita la sperimentazione dell'avviso immediato via app per le violazioni di accesso in Ztl. Soddisfatto il primo firmatario per "l'implementazione della digitalizzazione", così come i consiglieri Tony Ledda (Pd) e Silvio Viale (+Europa & Radicali Italiani), mentre il capogruppo M5s Andrea Russi ha segnalato difficoltà da parte di alcuni cittadini nello scaricare le multe in formato digitale.

Il consigliere Dem Pierino Crema ha invece chiesto approfondimenti sugli appalti per la notifica delle multe e sulle modalità di pagamento delle sanzioni in forma ridotta.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA