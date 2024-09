Ivass, ad agosto il prezzo medio dell'Rc auto sale del 6,7%

Sale ancora il costo dell'Rc auto ad agosto. Come si rileva dall'indagine mensile dell'Ivass, l'istituto di vigilanza delle assicurazioni, il prezzo medio è stato di 418 euro, in aumento su base annua del +6,7% in termini nominali (+5,6% in termini reali). Tutte le province italiane registrano incrementi di prezzo, compresi tra il +2,6% di Foggia e il +12,0% di Roma. Il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 272 euro, in aumento del +9,7% su base annua e in riduzione del 42,4% rispetto allo stesso mese del 2014. Per gli assicurati appartenenti a classi di merito superiori alla prima, l'incremento di prezzo medio è del +10,4% a fronte di un aumento del +6,1% per gli assicurati in prima classe.



