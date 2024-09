In Lombardia in 2 week-end quasi 300 patenti ritirate

Oltre 22.500 auto controllate, 13.000 automobilisti sottoposti ad alcol test, 262 positivi, 293 patenti ritirate. Questo è il bilancio dell'operazione 'Smart' organizzata negli ultimi 2 weekend da Regione Lombardia, iniziativa in collaborazione con le Polizie locali e Prefettura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato.

Nei 95 Comuni capofila sparsi per la Lombardia, nelle operazioni dello scorso fine settimana (20 e 21 settembre) e in quello precedente (13 e 14 settembre) sono stati coinvolti 2.151 gli operatori, assieme a 12 pattuglie della Polizia, 19 dei Carabinieri e 1 della Guardia di Finanza. E sono stati realizzati 2.506 verbali elevati con 148 tra fermi e sequestri.

"La nuova operazione Smart - ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa - ha rappresentato un esempio concreto dell'impegno della Regione Lombardia per la sicurezza dei cittadini con il finanziamento delle attività di controllo straordinario degli agenti di Polizia locale. Abbiamo intensificato i controlli nelle aree più sensibili, garantendo una maggiore prevenzione e un miglior monitoraggio del territorio. Questa iniziativa non si limita solo a far rispettare le norme, ma è un vero e proprio strumento di tutela per chi vive e lavora in Lombardia".



