Cento anni per la Milano-Varese, la prima autostrada del mondo

Con l'inaugurazione di due totem commemorativi alla presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, si è svolta la celebrazione istituzionale del Centenario dell'Autostrada Milano - Varese (A8), la prima costruita a livello mondiale.

"Negli ultimi anni qualcuno ha individuato nell'automobile il nemico, che bisogna togliere dalle città. - afferma Salvini all'evento, organizzato nelle aree di servizio Villoresi Ovest (Lainate - Milano) e Brughiera Est (Castronno - Varese) dagli Automobile Club di Milano e di Varese, con Autostrade per l'Italia e Autogrill - Qualcuno pensa anche che bisogna espellerle dal sistema produttivo, ma non è con obblighi, divieti e regolamenti che arrivi al green e alla sostenibilità.

Così arrivi ai licenziamenti".

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, aggiunge che "la A8 è un'opera realizzata seguendo quella che per l'epoca era una visione assolutamente eccezionale: l'idea che lo sviluppo dovesse passare attraverso delle infrastrutture di collegamento che migliorassero la percorrenza delle persone e delle merci. Un concetto che è diventato realtà nell'autostrada di cui celebriamo oggi i 100 anni e che ha fornito un modello per quello che poi è stato realizzato in gran parte del nostro Paese".

"I cento anni della A8 ci danno l'opportunità di ricordare a noi stessi e al Paese quanto sia stata importante la nascita della rete autostradale per la sviluppo dell'Italia: il coraggio dell'ingegner Puricelli negli anni '20 ha aperto la stagione dell'infrastrutturazione del nostro territorio, che è stata ed è volano della crescita dei territori", spiega Roberto Tomasi, amministratore delegato del gruppo Autostrade per l'Italia.

