Salvini al centenario dell'inaugurazione della Milano Laghi

"Se l'Europa si castra, si suicida, tra 10 anni dovremmo pensare agli ammortizzatori sociali per far fronte a 14 milioni potenziali licenziati per il furore ideologico" che genera gli obblighi 'green'. Lo afferma Matteo Salvini. "Negli ultimi anni qualcuno ha individuato nell'automobile il nemico - aggiunge il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti alla celebrazione del centenario dell'inaugurazione dell'autostrada Milano-Varese - quindi bisogna espellerla dalle città e anche dal sistema produttivo...

A proposito del furore ideologico di 'mettiamo al bando l'endotermico' in tanti, a partire dai tedeschi, ci stanno ripensando". "Al consumatore va offerta possibilità di scelta.

Non è con obblighi e divieti che arrivi al green, alla sostenibilità, ma arrivi ai licenziamenti", conclude Salvini.

