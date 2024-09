Sequestrata Porsche in Italia senza aver pagato diritto

La guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato per contrabbando una Porsche Cayenne importata dall'Ucraina senza pagare il diritto di confine di 40 mila euro.

Il titolare, un imprenditore polacco, è stato denunciato.

L'auto, del valore di circa 140 mila euro, era stata immatricolata nell'agosto scorso e importata in Italia dall'imprenditore, residente in Polonia e domiciliato nel trevigiano, evadendo appunto i diritti di confine. Il sequestro cautelare è stato convalidato dal Tribunale di Treviso. La vettura, con targa estera, era stata fermata per un controllo da una pattuglia dei finanzieri sulla strada statale "Castellana".

Il conducente risultava risiedere abitualmente nel territorio doganale dell'Ue (Polonia e Italia). E' poi stato accertato che la moglie dell'uomo risiede in provincia di Venezia, e che l'imprenditore ha acquistato, sfruttando le agevolazioni sulla "prima casa" un immobile nel trevigiano. La temporanea importazione del veicolo dal Paese extra Ue. al territorio italiano, pertanto, non era consentita e l'imprenditore è stato denunciato per il reato di contrabbando, che per casi del genere prevede una sanzione da due a dieci volte i diritti di confine evasi, oltre alla confisca dell'autovettura.



