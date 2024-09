Renault Rafale, suv coupé dalla gamma completa per ogni esigenza

Piacere di guida allo stato puro. Con questo obiettivo è stato progettato il suv coupé Rafale con il quale, lo scorso giugno, Renault ha aperto un nuovo, significativo capitolo della sua storia. Un capitolo che segna l'ingresso in un segmento ancora non esplorato dalla Losanga, puntando tutto sulla tecnologia e sul piacere di guida, per garantire un'esperienza al volante a tutto tondo, fatta non solo di divertimento ma anche e soprattutto di un comfort di bordo di livello superiore.

Il nome prende origine dalla tradizione dell'audacia e dell'eccellenza francese, portando con sé l'eredità del prestigioso track record di Renault nell'aeronautica d'Oltralpe: quello dei record di velocità del Caudron Renault Rafale che, nel 1934, ha raggiunto i 445 km/h.

"Con Rafale - ha detto il ceo del Gruppo Renault, Luca de Meo - riportiamo Renault a vivere uno dei suoi vecchi sogni, quello di dimostrare che la marca è in grado di volare anche ad alta quota e persino di sorvolare le vette del mercato. È vero che in passato non ce l'aveva quasi mai fatta. Questa volta ci riproviamo, ma con le armi che prima ci mancavano: posizionamento in un segmento forte - quello dei suv coupé -, motorizzazione perfettamente al passo con i tempi, oltre all'eccellenza a livello di tecnologia e design, ma anche emozione".

Tutti questi elementi trovano la massima espressione nella nuova ammiraglia di Renault, una vera 'voiture à vivre' alto di gamma, in cui il piacere di guidare e viaggiare è esaltato grazie soprattutto al meglio offerto in termini di sicurezza, comportamento dinamico e piacere di guida, senza trascurare il comfort a bordo. Il profilo di Rafale denota un carattere molto deciso. Il nuovo linguaggio stilistico di Renault si esprime con linee scolpite, che comprendono elementi molto "tecnologici".

La cura del dettaglio ed i giochi di luce e texture attraggono, stupiscono, sorprendono. Grazie all'abitabilità generosa e al gran numero di equipaggiamenti tecnologici, Rafale offre un piacere di "vita a bordo" condiviso da tutti.

Oltre alla motorizzazione E-Tech full Hybrid da 200 cv con un rapporto prestazioni ed efficienza già dimostrato con Austral ed Espace, Rafale ospita sotto il cofano anche il nuovo motore E-Tech 4x4 300 cv, con gli ordini che si sono aperti la scorsa settimana. Quintessenza della tecnologia E-Tech di Renault, quest'inedita motorizzazione ibrida ricaricabile aggiunge un nuovo motore elettrico sul retrotreno del veicolo per offrire, al tempo stesso, più potenza ed un sistema di trazione integrale sempre attivo. Nell'allestimento Atelier Alpine, questa versione è dotata di settaggi specifici del telaio e delle modalità di guida nonché di sospensione attiva con camera predittiva, per il massimo piacere nell'esperienza di guida.

Proposto in due versioni, Techno ed Esprit Alpine, Renault Rafale E-Tech Full Hybrid 200 cv è disponibile, in Italia, a partire da 43.700 euro. La versione Rafale E-Tech 4x4 300 cv, dotata di un ricco equipaggiamento di serie, si articola invece su una gamma composta dagli allestimenti Esprit Alpine da 52.700 euro ed Atelier Alpine da 57.200 euro.

"Renault Rafale, veicolo chiave della Renaulution, incarna la nostra crescita di ambizioni e la nostra legittimità a conquistare tutti i clienti - ha aggiunto Fabrice Cambolive, ceo della marca Renault - Con il suo design accattivante da suv coupé da vivere intensamente, offre un inedito piacere di guida, grazie alle motorizzazioni ibride e ad un telaio di riferimento in cui gli ingegneri Renault hanno messo tutta la loro passione e know-how".



