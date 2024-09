Alfa Romeo porta fascino italiano al castello di Chantilly

Alfa Romeo porta il fascino tutto italiano alla settima edizione del concorso Chantilly Arts & Élégance Richard Mille. Dal 12 al 15 settembre, in occasione della settima edizione dell'evento che coniuga il mondo delle automobili con l'arte e l'eleganza. Alfa Romeo esporrà la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, il famoso prototipo di stile 33 Spider Cuneo del 1971, oltre alla nuova Junior.

Le tre vetture potranno essere ammirate nell'area espositiva allestita presso il giardino alla francese di André Le Nôtre, una delle maggiori attrazioni del castello di Chantilly. I riflettori saranno puntati sulla nuova Alfa Romeo 33 Stradale, al suo debutto in un evento pubblico in Francia, che coniuga heritage e futuro ed è prodotta mediante un processo artigianale unico con standard di altissima qualità. Inoltre, il pubblico avrà la possibilità di effettuare test drive in loco a bordo dei modelli Giulia, Stelvio, Tonale e Junior.

Il Chantilly Arts & Élégance Richard Mille rilancia il format dei concorsi di eleganza che proprio in Francia erano nati negli anni Venti del secolo scorso, quando le vetture in mostra erano accompagnate da un manichino vestito da una casa di moda. Negli anni recenti Alfa Romeo è stata sempre presente al concorso di Chantilly con le sue vetture appartenenti a collezionisti privati, vincendo nel 2016 il titolo di Best of Show con una Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Berlinetta Touring del 1938.



