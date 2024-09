Auto, tutto pronto per la 62/a Alghero Scala Piccada

L'Automobile Club Sassari ha pianificato nei particolari la 62/a Alghero Scala Piccada, la storica competizione che dal 27 al 29 settembre sarà appuntamento del campionato italiano Velocità Montagna con doppia validità per le zone nord e sud.

Le iscrizioni sono in corso e sono già arrivate le conferme di alcuni protagonisti del tricolore. Il termine ultimo per aderire sarà lunedì 23 settembre.

Il Tracciato della statale 122 con i suoi 5.100 metri ad alta spettacolarità, sarà teatro anche quest'anno delle sfide tra i migliori piloti, che oltre alla selettività della gara amano la suggestiva cornice che offre una tra le zone più attraenti della Sardegna.

La novità del 2024, oltre la data, è la centralità del Piazzale della Pace in tutto l'evento, luogo in cui il pubblico potrà ammirare le auto e incontrare i piloti e i team e dove sarà allestito il "Villaggio Scala Piccada" con le diverse iniziative previste lungo tutto il fine settimana algherese.

"L'edizione 2024 della gara che è da sempre un'icona della nostra città, coincide con le celebrazioni per il Nostro Patrono San Michele Arcangelo - spiega Giulio Pes di San Vittorio, presidente Ac Sassari - questo fa ulteriormente lievitare la presenza dell'evento sportivo nella realtà cittadina, come l'ubicazione del paddock al Piazzale della Pace, luogo centrale di Alghero. La collaborazione sempre più proficua con l'amministrazione cittadina, con quella regionale e con la Fondazione Alghero, oltre ai solidi partner privati, è per tutto il contesto motivo di spinta in avanti ed anche di massimo impegno per rafforzare la centralità dell'importanza del lavoro al servizio dello sport, come mezzo di efficace comunicazione".

Nel 2023 la gara era sta vinta dal pilota fiorentino Simone Faggioli su Norma M20 FC Zytek.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA