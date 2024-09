La stella Mercedes brillerà al Salone Nautico di Genova

Si rinnova la collaborazione tra Mercedes-Benz Italia ed il salone il Salone Nautico di Genova, in programma dal 19 al 24 settembre, dove la casa della stella sarà presente con due importanti anteprime italiane. All'ombra della Lanterna, infatti, saranno tolti i veli al concept PureSpeed Mercedes-AMG ed alla Mercedes-Benz G 580 con tecnologia EQ, la prima Classe G 100% elettrica. Nello stand dedicato al brand teutonico si potrà ammirare, inoltre, la nuova EQS SUV Maybach, mentre una selezione dei modelli più recenti assicurerà agli ospiti vip della manifestazione un esclusivo servizio navetta. "La nautica rappresenta un territorio che ha una forte affinità con i nostri brand - ha dichiarato Mirco Scarchilli, responsabile marketing communication experience di Mercedes-Benz Italia - nei giorni del Salone, infatti, il nostro spazio espositivo viene vissuto come un esclusivo yacht club che ci permette di entrare in contatto con clienti e appassionati, ponendo le basi per nuove, importanti occasioni di relazione e condivisione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA