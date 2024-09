Multato perché circola con monopattino con posto a sedere

Il personale del Reparto Motorizzato della Polizia Locale di Trieste nel corso di controlli di polizia stradale ha notato una persona che guidava un monopattino elettrico con un posto a sedere. Fermato, gli operatori hanno effettuato un controllo sul veicolo, soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche costruttive dal quale risultava che, per il rapporto tra la potenza che il motore era in grado di sviluppare e l'altezza del posto a sedere, il mezzo non rientrava più nella categoria monopattino elettrico ma in quella dei ciclomotori.

Inoltre, i monopattini elettrici non possono essere dotati di sellino perché realizzati per essere guidati soltanto in posizione eretta. Per questa ragione al conducente sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di quasi di 6.000 euro e il mezzo sequestrato per essere confiscato.



