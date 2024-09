Al via Formula Sae Italy, 1600 studenti da 63 atenei di 19 Paesi

Sta per aprirsi il sipario sulla XIX edizione di Formula Sae Italy, l'evento educational in programma dal 4 all'8 settembre che vede coinvolti gli studenti universitari delle facoltà di ingegneria worldwide in una sfida tecnico-sportiva internazionale. La manifestazione, organizzata dall'Anfia, si svolgerà presso l'Autodromo Paletti di Varano de' Melegari (Parma) - partner dell'iniziativa con Sae International - con la main sponsorship di Iveco Group e la media partnership di Auto Tecnica, Motorsport.com e Motor1.com. Nella "cinque giorni" si riuniranno nel cuore della motor valley emiliana circa 1.600 studenti provenienti da 19 diversi Paesi e 63 diversi atenei in rappresentanza di 67 team universitari - di cui 52 dell'Unione europea (21 gli italiani, provenienti da 18 diversi atenei) e 15 extra-Ue. Quattro le classi di partecipazione: la più numerosa è quella delle vetture elettriche (Classe 1Ev), con 34 team partecipanti. Seguono la classe delle vetture a combustione interna (Classe 1CV) con 19 team - 2 dei quali con vetture ibride non plug-in - la classe driverless (Classe 1Dv) con 9 team - sia con vetture elettriche che con vetture a combustione - e con le auto sempre in modalità senza pilota durante gli eventi dinamici, e infine la Classe 3 (presentazione del progetto, senza prototipo), con 5 team.

Novità di quest'anno, la doppia classe di partecipazione 1Dv + 1Ev, in cui rientrano 2 dei 9 team della classe 1Dv. La manifestazione si avvale del patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Parma e del Comune di Varano de' Melegari e del sostegno di 36 sponsor e partner, aziende di primo piano della filiera automotive rappresentata da Anfia, associazioni, società di consulenza e società di recruitment.





