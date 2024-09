F3: Leonardo Fornaroli nuovo campione del mondo

L'italiano Leonardo Fornaroli (Trident) è diventato campione del mondo di Formula 3, dopo aver concluso terzo al Gran Premio d'Italia a Monza. Fornaroli, da tempo ad un passo dalla vittoria del titolo, ha avuto la meglio nella classifica piloti su Gabriele Mini (Prema) che sul circuito lombardo è arrivato secondo. Fornaroli ha rischiato di perdere il titolo quando a due giri dalla fine è stato superato dall'australiano Christian Mansell (ART) ma è poi riuscito a sorpassarlo all'ultima curva.

Fornaroli, 19 anni, è diventato il primo pilota nella storia della F3 a conquistare il titolo mondiale senza aver vinto una sola gara durante la stagione. Ha superato Mini in classifica di soli due punti (150 a 148).

"Sono riuscito a strappare il titolo nell'ultima curva dell'ultima gara.... All'inizio della stagione sapevamo di avere il potenziale, ma ci siamo detti che sarebbe stato difficile lottare per il titolo. Non posso crederci", ha detto il nuovo campione del mondo di F3.

Il Gp di Formula 3 di Monza è stato vinto dal francese Sami Meguetounif (Trident).



