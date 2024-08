Cupra Terramar, anteprima mondiale alla 37esima America's Cup

L'attesa è quasi finita. La fine del conto alla rovescia del Cupra Cube segna l'inizio della Louis Vuitton 37esima America's Cup Barcelona e Cupra annuncia la Terramar, auto ufficiale della competizione, in vista della sua anteprima mondiale il prossimo 3 settembre. Nei giorni successivi, il timer installato sulla spiaggia di Barcellona mostrerà alcuni dettagli del nuovo modello del marchio. Il Cupra Cube darà anche informazioni sulle diverse gare, sui risultati e sulle classifiche, per permettere ai fan della competizione di rimanere sempre aggiornati.

La Cupra Terramar arriva per rendere Cupra un punto di riferimento nel segmento in più rapida crescita in Europa.

Rendendo omaggio al circuito Terramar di Sitges, dove il marchio Cupra è stato presentato al mondo per la prima volta, questo suv elettrificato è il nuovo eroe di una nuova era, progettato abbracciando il nuovo linguaggio di design Cupra che unisce perfettamente emozione e prestazioni. Caratterizzata dal Dna di Cupra con un look audace e sicuro di sé, la Cupra Terramar integra la tecnologia e-Hybrid di nuova generazione e vanta una maggiore digitalizzazione e caratteristiche di sostenibilità, migliorando al contempo le prestazioni di guida.

L'anteprima mondiale della Cupra Terramar sarà un evento indimenticabile che riunirà la Cupra Tribe per vivere l'inizio di una nuova era per il marchio, sullo sfondo di una competizione in cui non esiste un secondo posto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA