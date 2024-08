Lexus auto ufficiale della 81/a Mostra del Cinema di Venezia

Parte oggi, a Venezia, la 81. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia, dove il fascino del passato si fonde con l'innovazione del presente e la visione del futuro, in un contesto in cui Lexus si conferma auto ufficiale della Mostra per l'ottavo anno consecutivo, sottolineando la connessione tra i suoi modelli ed il cinema. Infatti, il mondo dell'auto e quello del grande schermo, nella loro espressione di stile, generano un connessione tra la passione, la tecnica e la creatività. Fino al al 7 settembre, Lexus accompagnerà attori, celebrità e VIP sul red carpet mediante una flotta di 35 veicoli elettrificati, tra cui la nuova LBX Hybrid, l'NX Plug-in Hybrid, l'RX Hybrid Turbo e l'RZ Full Electric; mentre un'installazione dedicata alla concept car LF-ZC (Lexus Future Zero-emission Catalyst) rappresenta la volontà del brand di lavorare sulla tecnologia elettrificata per sfruttarla in tutto il suo potenziale al fine di realizzare una nuova idea di mobilità. Inoltre, per la prima volta a Lido, in qualità di Ambassador Lexus, ci sarà Miram Leone, che verrà raggiunta anche da Stefano de Martino, già Ambassador del marchio dal 2022.

"È meraviglioso tornare in questa cornice che rappresenta per molti l'espressione massima dell'innovazione cinematografica, per l'ottavo anno consecutivo - ha affermato Paolo Moroni, direttore Lexus Italia - come ogni anno, a fare da padrona di casa sarà l'intera gamma Lexus Electrified, ma quest'anno abbiamo voluto pensare in grande: per la prima volta al Lido, entrerà in scena LF-ZC. Questa concept car non è solo un veicolo, ma una dichiarazione di come vediamo il futuro: elegante, sostenibile e innovativo. La Mostra del Cinema è il luogo ideale per condividere questa visione".

