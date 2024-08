Il WEC fa tappa in Texas nel prossimo weekend

I giochi per il titolo costruttori del WEC, World Endurance Championship, per il quale Ferrari, Porsche e Toyota sono in lotta, sono ancora aperti quando mancano tre gare al termine del campionato. La battaglia in pista riprenderà nel prossimo weekend sul circuito COTA ad Austin, in Texas, caratterizzato da notevoli cambi di quota, dalla salita alla curva 1, nota come "Big Red", e dalle tre curve a destra ad alta velocità 16, 17 e 18. La lunghezza dell'impianto americano è di 5,5 km, nei quali si snodano un totale di 20 curve, 11 a sinistra e 9 a destra, e dove le hypercar toccano velocità nell'ordine dei 305 km/h rimanendo per il 44% del giro a gas spalancato.

Tornando alla classifica dei costruttori, Porsche Penske Motorsport attualmente è in vetta con 126 punti, mentre Toyota, segue a quota 122 punti per via delle due vittorie di Imola e San Paolo, la Ferrari, invece, è terza a 109 punti grazie al successo alla 24 Ore di Le Mans di giugno. Così, con 91 punti ancora disponibili, l'azione in pista negli ultimi appuntamenti sarà assicurata. A quattro anni dall'ultima volta che il WEC ha corso al COTA, precisamente nel febbraio del 2020, nel tracciato a stelle e strisce si sfideranno anche le vetture della nuova classe del 2024, la LMGT3, con le Porsche 911 GT3 R del team Manthey che battaglieranno con le BMW M4 LMGT3 del Team WRT, le McLaren 720S di United Autosports, le Aston Martin Vantage AMR LMGT3 di Heart of Racing e le Ferrari 296 GT3 di AF Corse. Inoltre, come sempre c'è grande attesa per l'equipaggio femminile delle Iron Dames, con la Lamborghini Huracan GT3, e per altre vetture del calibro della Corvette Z06 di TF Sport, della Lexus RC F LMGT3 di Akkodis ASP e per le Ford Mustang di Proton Competition.

Le attività in pista prevedono le prove libere 1 e 2 nella giornata di venerdì 30 agosto, le libere 3 e le qualificazioni con la Hyperpole sono in programma sabato 31 agosto, mentre la gara si svolgerà domenica 1 settembre.

