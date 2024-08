Cittadino fotografa i ladri di moto, tre giovani arrestati

Personale delle Volanti della Questura di Pesaro Urbino, con l'ausilio della Polizia Stradale di Pesaro e di Fano, ha arrestato tre giovani cittadini italiani per il reato di furto aggravato di motoveicolo. Stamattina la direttissima presso il Tribunale di Pesaro: arresti convalidati con applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Pesaro e Urbino. Nei confronti dei tre giovani, di anni 18, 23 e 24, già pregiudicati e residenti fuori Provincia, sono stati emessi fogli di via obbligatorio emesso dal Questore di Pesaro Urbino.

L'attività della Volante era partita dalla segnalazione di un cittadino, ex appartenente alle forze dell'ordine e in pensione, che nel pomeriggio del 23 agosto 2024, dal balcone della propria abitazione, aveva notato due giovani uomini intenti a spingere a mano una moto di grossa cilindrata, seguiti a brevissima distanza da un altro ragazzo a bordo di una auto. I due avevano nascosto la moto su un marciapiede, fatto una foto e poi erano salite sulla vettura che li seguiva. Insospettito da tali condotte, il cittadino aveva allertato le forze dell'ordine non prima di aver scattato una foto che li ritraeva in azione.

Diramata la nota dall'operatore di sala operativa agli equipaggi sul territorio, l'auto era stata fermata poco dopo in direzione Ancona dagli operatori di Polizia Stradale. Nel frattempo, una Volante si era recata su posto del ritrovamento della moto, constatandone il danneggiamento del bloccasterzo servito a spostarlo liberamente a spinta. Poco dopo era sopraggiunto il proprietario che si era reso conto che il motoveicolo era stato asportato dall'area condominiale ove lo aveva parcheggiato. I tre giovani a bordo dell'auto sono stati condotti in Questura per gli accertamenti del caso. Grazie alla foto scattata dal segnalante si è potuto appurare trattarsi senza ombra di dubbio dei ragazzi che nel pomeriggio stavano trasportando il motoveicolo.

Inoltre, nel cellulare di uno dei tre venivano sono state rinvenute foto di altri motoveicoli, tutti di grossa cilindrata.

Si è risaliti così ad altri tre motoveicoli spostati con lo stesso modus operandi, uno nella giornata precedente, già ritrovato dal proprietario che aveva sporto denuncia, e gli altri due nella medesima giornata che, grazie a ricerche nelle vie limitrofe, venivano anch'essi ritrovati, con il bloccasterzo rotto, e contattati i rispettivi proprietari.



