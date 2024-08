Can-Am Canyon, massime emozioni off-road se le ruote sono 3

Le esplorazioni e la guida sui percorsi off-road più complessi sono una delle grandi passioni degli Americani, favoriti in questo dalla vastità delle zone desertiche e verdi non abitate e, naturalmente, dagli estesi parchi naturali.

Ecco spiegato l'interesse di questa clientela - esperta e appassionata - per l'inedita motocicletta a tre ruote di gamma 'alta' Can-Am Canyon progettata come alternativa, forse ancora più emozionale, agli ATV (All Terrain Vehicles) e ai diversi tipi di veicoli 4x4 'duri e puri'.

La propone la sussidiaria canadese di Bombardier Recreational Product (Brp) che è nota per offrire alcuni dei fuoristrada più efficaci e potenti sul mercato, ma anche una gamma unica di motociclette a tre ruote Atv che ora con la Can-Am Canyon - lo afferma l'azienda - è il modello più adatto al fuoristrada che Brp abbia mai costruito. Offrendo un mix unico di confort su strada e capacità off-road, questa nuova Can-Am Canyon unisce la robustezza di un Atv a quattro ruote alla stabilità di un veicolo a tre ruote.

Simile per dimensioni e forma ai modelli a tre ruote esistenti di Brp Spyder e Ryker, il Canyon vanta però un design più squadrato e funzionale. "Il nuovissimo Can-Am Canyon 2025 è progettato per soddisfare lo spirito avventuroso ed è la soluzione su misura per coloro che cercano le strade meno battute - ha affermato Elsa Vilarinho, direttore della strategia del marchio - Ciò che i motociclisti cercano in un veicolo da avventura sono una buona altezza da terra e una buona escursione delle sospensioni per un'eccellente capacità fuoristrada e confort e spazio di carico dal punto di vista del turismo. Sorprendentemente, la Can-Am Canyon 2025 soddisfa entrambi i fronti".

Il cuore pulsante del tre ruote Canyon è un motore Rotax ACE 1,4 litri raffreddato ad acqua che eroga 115 Cv abbinato a una trasmissione semi-automatica a sei rapporti con paddle shifter e retromarcia per facilitare i parcheggi. La potenza di arresto è garantita dai freni Brembo assisti dall'ABS. Can-Am offre il nuovo Canyon nei tre livelli di allestimento Standard, XT e Redrock. In particolare Redrock - che è il modello di punta della gamma ed è a listino in Usa a 32.300 dollari - è dotato di sospensioni semi-attive, valigie laterali e superiori in alluminio e (come gli altri Canyon) offre quattro modalità di guida: Normale, Sport, Rally e All-Road.







