Riapre oggi a Courmayeur la Range Rover House

La Range Rover House riapre le sue porte, da oggi 9 agosto e fino al 18 agosto, presso lo Chalet de l'Ange di Courmayeur. Situata ai piedi del Monte Bianco, questa dimora riflette l'essenza modern luxury del brand e tornerà ad accogliere i propri clienti, coinvolgendoli in esperienze pensate per regalare momenti personalizzati.

In un'atmosfera raffinata, gli ospiti avranno l'opportunità di immergersi nell'essenza del mondo Range Rover attraverso un programma variegato di esperienze curate nei minimi dettagli e la possibilità di scegliere tra esclusivi pacchetti di experience pensati per loro.

Le attività indoor, tra le tante offerte proposte, includeranno sessioni di wellbeing, grazie a Technogym, degustazioni di vini pregiati provenienti dai vitigni Bellavista, show-cooking con chef stellati. In outdoor sarà possibile partecipare ad avvincenti attività a bordo di prestigiosi modelli della gamma Range Rover e avventurarsi in tour su E-bike, in totale armonia con la natura.

Gli interni della Range Rover House, connotati dalla presenza di arredi Molteni&C e arricchiti da elementi di design modernista e materiali sostenibili, saranno ulteriormente caratterizzati da un lounge bar, da aree talk e da un accogliente living esterno presso il Jardin de l'Ange.

Nello spazio esterno, prende la scena una Range Rover Sport SV Gaea Curation. La raffinata vettura fa parte della Range Rover Sport Celestial Collection, la prima collezione di Range Rover nel suo genere composta da cinque curation uniche, ciascuna ispirata all'antica mitologia e al cosmo, ovvero Gaea, Theia, Io, Vega e Sol.



