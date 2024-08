Ford aggiorna le auto per la polizia americana

Il veicolo di polizia più venduto negli USA è il Ford Police Interceptor Utility che, nella versione 2025, grazie all'adozione del sistema ibrido consente una riduzione dei costi per il carburante prevista di circa 17.500 dollari, oltre 16.000 euro al cambio, in 6 anni.

Progettato e testato per superare crash test ad oltre 75 mph, pari a più di 120 km/h, protegge gli agenti sulle autostrade durante gli inseguimenti. Inoltre, Il Ford Police Interceptor Utility 2025, grazie al sistema Police Perimeter Alert, rileva minacce in movimento attorno al veicolo, attivando automaticamente la telecamera posteriore, emettendo un segnale acustico, alzando i finestrini e bloccando le portiere, in modo che gli agenti possano monitorare l'ambiente circostante e completare le attività all'interno del veicolo. Nel momento in cui gli agenti devono uscire rapidamente dal veicolo, invece, il Police Engine Idle gli consente di chiudere a chiave il veicolo tenendo, nel contempo, il motore acceso per alimentare l'attrezzatura di bordo. Non manca la possibilità di aggiungere altri pannelli a quelli delle portiere anteriori per un livello di protezione che può arrivare a IV+. Sotto pelle è possibile scegliere tra 3 unità abbinate alla trazione integrale: nello specifico, si può avere il V6 a iniezione diretta da 3,3 litri con sistema ibrido, da 318 cavalli; il propulsore a benzina V6 da 3,3 litri da 285 cavalli, o il motore EcoBoost V6 da 3,0 litri, da 400 CV. Per il resto, anche questi veicoli sfruttano il sistema d'infotainment Ford Pro 2.0 con aggiornamenti over-the-air, e aiuti alla guida come la frenata di emergenza automatica, il monitoraggio dell'angolo cieco con avviso di traffico trasversale, i sensori di parcheggio posteriori, e l'assistenza alla frenata in retromarcia.



