Opel schierata per l'ADAC Rallye Stemweder Berg

Si svolgerà nella seconda metà della stagione all'ADAC Rallye Stemweder Berg nella Renania Settentrionale-Vestfalia, il 9 e 10 agosto, l'Opel Electric Rally Cup 'powered by GSe'. La quinta gara della stagione in corso vedrà ancora una volta Luca Pröglhöf che, con la sua terza vittoria stagionale nel rally di casa a Weiz, ha allargato il suo vantaggio in classifica a 31 punti.

"Siamo sulla buona strada per raggiungere il nostro grande obiettivo di vincere il campionato nel 2024 - ha detto Pröglhöf, che, come sempre, sarà affiancato dalla sua co-pilota Christina Ettel - ma c'è ancora molta strada da fare". Nel gruppo degli inseguitori rimane Anthony Rott. L'alsaziano sarà ancora una volta alla guida della Opel Corsa Rally Electric con il fratello Adrien, Ad inseguire anche lo spagnolo Alex Español e il tedesco Christian Lemke. Tre piloti ospiti arricchiscono poi il campo delle veloci auto elettriche Opel sul percorso asfaltato intorno a Lubecca. Il 22enne Arwed Jungnickel di Dresda partirà insieme a suo fratello Aaron, per il team del veterano dei rally Horst Rotter, così come Kilian Rinderz che sarà nell'abitacolo della Opel Corsa Rally Electric insieme alla sua compagna Milena Raithel.



