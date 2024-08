Porsche: una 911 GT3 RS one-off in onore di Jo Siffert

Si chiama 911 GT3 RS Tribute to Jo Siffert, ed è la vettura con cui Porsche rende omaggio al pilota svizzero scomparso in giovane età e, nello stesso tempo, ricorda la prima vittoria della leggendaria 917 a quasi 55 anni di distanza. Infatti, era il 10 agosto 1969, quando Siffert e Kurt Ahrens trionfarono nella prima gara internazionale di 1.000 chilometri sull'Österreichring, vicino a Zeltweg centrando il primo successo nelle corse per la 917. Realizzata dagli esperti di Porsche Exclusive Manufaktur, questa one-off, a partire dal mese in corso, verrà esposta nei Centri Porsche svizzeri, prima di attirare l'attenzione su di sé in occasione della fiera Auto Zürich, che si svolgerà dal 7 al 10 novembre 2024, quando l'acquirente sarà estratto sorte tra tutti gli interessati

Nello specifico, la livrea è prevalentemente in bianco puro con aree a contrasto verde lucertola sui parafanghi anteriori e su parti della sezione frontale. Inoltre, la tonalità di verde in questione è ripresa anche per la sezione centrale del grande alettone posteriore. Sulle portiere è applicato il numero 29, lo stesso utilizzato nella leggendaria gara inaugurale di 1.000 chilometri, che ritroviamo anche sul cofano anteriore, sotto l'alettone posteriore, e sui cappucci delle valvole degli pneumatici. Non manca la classica scritta Porsche con design a strisce sulle portiere e sui pannelli laterali ispirata al veicolo originale. La cura dei dettagli si evince anche dagli adesivi che riproducono gli sponsor dell'epoca. Mentre, la silhouette della 917KH è visibile sul blocco centrale dei cerchi in magnesio nero satinato e questa vista laterale stilizzata arricchisce anche le piastre laterali dell'alettone posteriore.

Completa il quadro la presenza sui montanti B di uno speciale adesivo con il design del casco ed il nome e la firma di Jo Siffert.

Nell'abitacolo il motivo del casco è ricamato sui poggiatesta, i listelli sottoporta sono decorati con la silhouette della 917 abbinata alla firma, ed anche la chiave della vettura è stata personalizzata.



