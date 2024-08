Mercedes EQA punta su design distintivo e finiture uniche

Con lo specifico design da suv, la potente trazione elettrica e la navigazione predittiva con Electric Intelligence, EQA risulta essere la scelta attraente, non solo in termini di tecnologia, ma anche di design grazie ad un look spiccatamente distintivo.

Con una superficie dei pannelli neri di nuova concezione con un motivo a stella nella parte anteriore, EQA si allinea visivamente ai loro fratelli maggiori sottolineando il family feeling della Stella.

Una fascia luminosa collega le luci diurne dei fari, mentre un nuovo paraurti sottolinea l'effetto ampio del frontale del veicolo. I designer hanno modificato anche l'interno dei fanali posteriori. Le innovazioni nell'abitacolo comprendono il volante di ultima generazione con comandi a sfioramento e le finiture in legno di tiglio marrone a poro aperto, il motivo Mercedes-Benz e il motivo Mercedes Benz retroilluminato. Grazie a una serie di accorgimenti, gli ingegneri di Mercedes-Benz sono riusciti ad aumentare l'autonomia dell'EQA fino a 560 chilometri secondo la normativa WLTP.

Le misure comprendono l'ottimizzazione aerodinamica e pneumatici ad alta resistenza al rotolamento. La nuova funzione di massimizzazione dell'autonomia è utile nell'uso quotidiano: i consumatori di energia come il display o il climatizzatore possono essere spenti o la loro funzionalità limitata a favore di una maggiore autonomia.

Insomma non solo stile ma anche efficienza nell'utilizzo di tutti i giorni per un suv che sa essere allo stesso tempo audace ed elegante.

