Auto: Faggioli è il primo campione italiano assoluto Supersalita

Una nuova pagina di storia automobilistica si è scritta alla 59^ Rieti Terminillo che si è svolta domenica 4 agosto sui 13,5 Km del leggendario e selettivo tracciato laziale, che ha incoronato Simone Faggioli primo Campione Italiano Assoluto Supersalita. Il fiorentino che al volante della Nova Proto NP 01-2 ufficiale ha iscritto per la 9^ volta il suo nome nell'Albo D'Oro, la competizione organizzata dall'Automobile Club Rieti ha decretato altri due campioni: il 21enne siciliano di Caltanissetta Andrea Di Caro nel gruppo Sportscar Motori Moto ed il cosentino di Villapiana Giuseppe Aragona su Volkswagen Golf 7 in gruppo E1. Di Caro, in forza alla Scuderia CST Sport, è una autentica rivelazione. Arriva dal Karting e finora ha vinto la sua categoria 6 volte su 6 gare, in tracciati tutti inediti per lui, Erice a parte. Aragona ha coronato un ambizioso progetto partito nel 2022 che ha regalato al pilota della Piloti per Passione il suo 3° titolo.

Prima delle premiazioni finali Faggioli racconta le mille emozioni vissute nel fine settimana: -"Sono felice ed un po' frastornato! Questi ragazzi organizzano sempre manifestazioni a livelli altissimi, ed esserne il protagonista oggi mi fa immensamente piacere! Festeggiare qui e così il mio 18esimo titolo è una fortuna, spero di avere reso onore a tutto l'impegno che questa organizzazione mette nel realizzare la Coppa Carotti. Sono contento per Andrea Di Caro che corre con la mia squadra e che oggi conquista qui il titolo di classe dopo una stagione super. Felice anche per Franco Caruso che ha dimostrato di avere ancora tanto da dare alla specialità e per Mirko Torsellini col suo secondo tempo di classe e ottava posizione assoluta che fa ben sperare per il futuro!"- Il neo Campione appena lasciato il suo prototipo ha compiuto una salita al volante di una Porsche 911 Turbo S equipaggiata con pneumatici Pirelli stradali, con cui ha omologato il tempo di 6'09"10 con la super car in versione stradale, grazie all'iniziativa dell'Ac reatino ed un apposito regolamento Federale.

Sul podio della Rieti Terminillo anche i siciliani Luigi Fazzino su Osella PA 30, arrembante 24enne siracusano di Melilli, ed il ragusano di lungo corso Franco Caruso su Nova proto NP 01-2.





