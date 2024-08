The Golf Lovers' Collection celebra i 50 anni di Golf

Volkswagen Italia festeggia il cinquantesimo compleanno della Golf con l'arrivo sul mercato di un aggiornamento tecnico ed estetico completo dell'ottava generazione e con il concorso 'The Golf Lovers' Collection'.

Questa iniziativa farà vivere ai cinque vincitori un'esperienza unica al Salone Internazionale Auto e Moto d'Epoca 2024 e darà vita a un museo virtuale creato da e per gli appassionati della Golf.

Volkswagen Italia ha organizzato il concorso 'The Golf Lovers' Collection', con il quale tutti coloro che lo desiderano potranno caricare su un apposito sito le foto con le loro Golf di tutte le generazioni e condividere una breve storia che racconti il legame con la propria vettura. L'obiettivo è quello di coinvolgere i possessori attuali e storici di Golf che hanno amato la bestseller compatta Volkswagen.

Il Concorso si concluderà il 31 agosto e le foto possono essere caricate a questo indirizzo: https://www.volkswagen.it/app/partecipa-al-concorso/. Le foto saranno pubblicate in una pagina apposita del sito www.volkswagen.it e rimarranno online nei prossimi anni costruendo così un museo virtuale, creato per gli appassionati della Golf.

A conclusione del concorso, cinque vincitori vivranno un'esperienza coinvolgente al Salone Internazionale Auto e Moto d'Epoca 2024, che si terrà dal 24 al 27 ottobre a Bologna e dove Volkswagen Italia celebrerà i 50 anni della Golf con speciali attività dedicate.



