Formula E: il team DS PENSKE e Vandoorne si separano

A distanza di qualche giorno dal termine della stagione di Formula E, è arrivato l’annuncio da parte del DS PENSKE e di Stoffel Vandoorne in merito alla conclusione della loro collaborazione nel mondiale riservato alle monoposto 100% elettriche. Ex pilota di F1, e già campione del mondo di Formula E, nella stagione 8 Stoffel Vandoorne è entrato a far parte del team DS PENSKE, insieme a Jean-Eric Vergne, nell'ottobre 2022 e, con la DS E-TENSE FE23, nel corso delle stagioni 9 e 10, il pilota belga ha conquistato una pole position a San Paolo nel marzo 2023 ed un podio a Monaco lo scorso maggio, portando un totale di 117 punti. Il suo ruolo è stato molto importante, soprattutto nella seconda stagione, la 10, in cui il team DS PENSKE ha conquistato il 3° posto nella classifica finale di un campionato molto competitivo.

“Siamo stati molto contenti di lavorare con Stoffel che è un pilota molto professionale e di grande talento - ha dichiarato Eugenio Franzetti, Direttore di DS Performance - con Jean-Eric Vergne ha formato una squadra solida e ha contribuito a raccogliere punti che ci hanno permesso di ottenere questo bellissimo 3° posto lo scorso fine settimana. Le nostre strade si separano ma sono sicuro che il campione del mondo 2022 si avvia verso nuove, entusiasmanti avventure“!

Riproduzione riservata © Copyright ANSA