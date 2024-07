Urso, puntiamo a piano triennale di ecobonus per le auto

Il governo sta preparando un piano triennale di ecobonus per l'auto le cui linee di indirizzo saranno illustrate il 7 agosto al tavolo con Stellantis, i sindacati, le Regioni e le associazioni di filiera. In vista c'è anche un accordo con il ministero dell'Industria cinese per una partnership industriale nella tecnologia green e nella mobilità elettrica. Sono due novità annunciate dal ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, nel giorno in cui dall'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, arriva un messaggio di apertura al dialogo con le istituzioni e gli stakeholders. "Stellantis è desiderosa di continuare a lavorare per costruire insieme il futuro ed è pronta a fare la sua parte. Ci auguriamo di continuare a dimostrare il nostro impegno per l'Italia con passione, responsabilità e professionalità" dice Tavares che, in un editoriale sul Sole 24 Ore, ricorda gli investimenti recenti negli stabilimenti italiani e annuncia assunzioni a Mirafiori e ad Atessa. Due fatti - il piano triennale per gli incentivi di Urso e la volontà di dialogo di Tavares - che sembrano andare nella direzione di creare un terreno favorevole all'intesa tra governo e Stellantis di cui si parla da più di un anno. Al centro c'è il milione di veicoli che l'azienda deve impegnarsi a produrre in Italia entro il 2030 e che ha già dichiarato di voler fare. Scettica la Fiom secondo la quale "senza garanzie produttive e occupazionali non si potrà raggiungere alcun accordo".

Urso spiega che un piano triennale di ecobonus può "consentire una migliore programmazione nell'acquisto dell'auto da parte dei nostri cittadini consumatori" e che al tavolo automotive del 7 agosto, verrà fatto "un primo consuntivo di successo del piano incentivi realizzato. Le misure hanno tirato, sia per l'elettrico sia per le altre tipologie. Hanno tirato bene soprattutto a sostegno dei ceti con i redditi più bassi". Urso parla anche della partnership industriale che sta predisponendo con il ministero dell'Industria cinese di partnership industriale come frutto della recente missione in Cina. "Mi auguro che possa essere finalizzato durante la missione della premier Giorgia Meloni a Pechino. L'Italia può essere un paese attrattivo per quanto riguarda l'industria dell'auto avendo un ecosistema estremamente competitivo e performante. Nella mia missione in Cina sono stato accompagnato proprio dal presidente dell'Anfia, cioè da colui che rappresenta le imprese della componentistica italiana. Penso che l'Italia abbia tutte le condizioni per competere con altri paesi europei, che si sono candidati anch'essi ad avere sul proprio territorio partnership industriali con imprese cinesi".

