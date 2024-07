Audi, Binotto responsabile tecnico di Sauber Motorsport

Mattia Binotto, ex team principal della Ferrari, dal 1 agosto sarà al vertice del programma Formula 1 di Audi con la qualifica di chief operating e chief technical officer di Sauber Motorsport Ag e ne assumerà la guida a Hinwil (Svizzera). La scelta di Binotto, si legge in una nota di Audi, fa parte del riallineamento della struttura operativa e sportiva del futuro Factory Team Audi. Il nuovo asset garantisce l'autonomia e l'indipendenza del progetto.

"Il nostro obiettivo è trasferire la velocità caratteristica del mondo della F1 ad Audi F1 Project attraverso strutture di gestione chiare, responsabilità definite, interfacce ridotte e processi decisionali efficienti. A tal fine, il Team deve essere in grado di agire in modo indipendente e rapido", afferma il Ceo di Audi AG, Gernot Döllner, che in futuro assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione di Sauber Motorsport AG. “Sono lieto dell’ingaggio di Mattia Binotto” - ha aggiunto Döllner. “Con la sua straordinaria esperienza maturata in oltre 25 anni in F1, darà senza dubbio un contributo decisivo al nostro ambizioso progetto”.

Dopo la laurea in ingegneria meccanica conseguita presso l'EPFL (Politecnico Federale di Losanna, in Svizzera), nel 1995 Binotto è entrato a far parte del test team Ferrari di F1. In seguito ha ricoperto diverse posizioni, da Capo Ingegnere a Responsabile del reparto motori e Direttore Tecnico. Nel 2019 è stato nominato Team Principal della Scuderia Ferrari.

Oliver Hoffmann, in precedenza Presidente dei Consigli di Amministrazione di tutte le società Sauber, e Andreas Seidl, in precedenza CEO di Sauber Motorsport AG e Sauber Technologies AG, lasciano il progetto Audi F1 nell'ambito del citato processo di riallineamento.

