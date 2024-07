Ricettazione di parti di auto rubate, 3 arresti nel Foggiano

Tre persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza per ricettazione di parti di autovetture rubate. La misura degli arresti domiciliari segue i controlli compiuti per strada dai finanzieri. I militari, insospettiti dall'atteggiamento del conducente di un furgone, hanno proceduto al controllo del mezzo a bordo del quale hanno trovato e sequestravano diversi componenti di un'autovettura Audi cannibalizzata poco tempo prima: sportelli, cofano anteriore e posteriore, pneumatici e blocco motore completo di cambio. Le successive perquisizioni, estese ad un immobile in stato di abbandono nella disponibilità degli arrestati - due persone di Cerignola ed una di Orta Nova - ed utilizzato dagli stessi come deposito, hanno consentito di trovare altri pezzi di autovetture, tra cui 6 blocchi motore completi di cambio, cerchioni e pneumatici. Le indagini hanno consentito di documentare - secondo l'accusa - come il materiale provenisse da sette autovetture recentemente rubate in provincia di Bari.





