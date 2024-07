La Hispano Suiza Carmen Sagrera si mostra a Goodwood

Nel corso del Festival of Speed di Goodwood, che si è concluso nella giornata di ieri, è stata svelata nel suo debutto dinamico la nuova Hispano Suiza Carmen Sagrera, l'hypercar sviluppata per celebrare il 120° anniversario del brand. Sono stati i primi chilometri percorsi in pubblico, sulla mitica salita dell'evento britannico, un mese dopo la première di Barcellona. Con Luis Pérez-Sala, ex pilota di Formula 1, nonché driver ambassador di Hispano Suiza, al volante, la Carmen Sagrera ha mostrato le potenzialità dei 1.114 CV di potenza elettrica di cui dispone. La vettura in questione ha sfoggiato anche miglioramenti aerodinamici, mentre il nuovo pacco batteria da 103 kWh adesso le consente di dichiarare un'autonomia di 480 km, e le prestazioni, con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 2,6 secondi, sono furiose. "È un vero onore aver presentato la nuova Hispano Suiza Carmen Sagrera qui a Goodwood ai media internazionali e, naturalmente, all'appassionato pubblico britannico - ha dichiarato Sergio Martínez Campos, ceo di Hispano Suiza - Questa è senza dubbio la patria dell'eccellenza automobilistica e delle alte prestazioni... un luogo imprescindibile per Hispano Suiza ". Un brand che quest'anno ha avuto un proprio stand al Festival of Speed, dove ha presentato in esclusiva, anche la sua nuova linea d'abbigliamento sportivo.



