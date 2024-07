Ford a Santa Severa tra surf ed off-road

Ford nel fine settimana è stato Title Sponsor del Surf Expo 2024, nella suggestiva spiaggia di Santa Severa (RM), dove, oltre alla possibilità di avvicinarsi al mondo del surf, attraverso un'esperienza a 360 gradi, l'evento ha consentito e di scoprire l'animo off-road dei modelli più iconici del brand dell'ovale blu: Bronco, Ranger, e Ranger Raptor, in un percorso con ostacoli atti ad evidenziarne le caratteristiche di veicoli inarrestabili. Abbiamo preso parte alla manifestazione con la possibilità di cimentarci, alla stregua dei visitatori, con i passaggi dell'aera off-road, grazie all'aiuto prezioso degli istruttori Ford. La nostra avventura a ruote alte è iniziata con il Ranger, pick-up dall'aspetto carico di personalità, che è salito sulle rampe con determinazione, trovando la giusta motricità attraverso la possibilità di bloccare i differenziali, ovviamente dopo aver selezionato le marce automatiche ridotte dal pratico rotore presente nell'abitacolo. In seguito siamo passati al Bronco, con un passo più corto, ma nel caso specifico, senza blocco dei differenziali, per cui bisognava capire come mettere le ruote sulle rampe per trovare motricità, visto che non era possibile contare su una distribuzione della coppia tra le ruote posteriori con una che continuava a girare a vuoto quando sospesa. Comunque, le dimensioni più contenute, e quindi una maggiore agilità, unita ad una presa sempre precisa sugli ostacoli di legno, ci hanno permesso di superare la prova con successo, sempre coadiuvati dalle indicazioni indispensabili di chi era al nostro fianco, e a terra per indicarci il punto migliore in cui posizionare le ruote. Infine, il Ranger Raptor, che al corredo del Ranger aggiunge anche lo sblocco delle barre anteriori e posteriori, ha enfatizzato la sensazione di inclinazione del mezzo, ma ha superato le prove, 3 nello specifico, con personalità spavalda, facendo sentire il suo rombo tra un ostacolo e l'altro. Insomma, tre modi diversi di interpretare l'off-road, ma sempre con personalità ed efficacia.







