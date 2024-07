Jaguar a Goodwood con la monoposto di Formula E

La monoposto Jaguar TCS Racing GEN3, che corre in Formula E, sarà presente nelle giornate di venerdì 12 luglio e sabato 13 luglio, nella Hill Climb del Goodwood Festival of Speed. Sarà una passerella in vista del finale di stagione del campionato 2024, che è previsto a Londra tra una settimana, e dove il team Jaguar arriverà con la leadership nella classifica riservata alle squadre, e con i due piloti Nick Cassidy e Mitch Evans, rispettivamente, al primo e al secondo posto della graduatoria dedicata di driver.

La vettura GEN3 potrà mostrare le potenzialità di un powertrain 100% elettrico da 350 kW, con Karun Chandhok al volante che, sabato mattina, oltre a guidarla, ne esporrà le caratteristiche al pubblico presente. "Il Goodwood Festival of Speed rappresenta un appuntamento fondamentale nel calendario degli appassionati degli sport motoristici - ha dichiarato James Barclay, managing director, JLR Motorsport e team principal di Jaguar TCS Racing Team - per questo siamo molto orgogliosi di poter partecipare quest'anno e di dimostrare a tutti le impressionanti performance della nostra più recente auto da corsa elettrica GEN3 di Formula E".



