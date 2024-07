Una rara Shelby Cobra 289 all'asta di RM Sotheby's

Nell'asta RM Sotheby's di Monterey, in programma dal 15 al 17 agosto, ci sarà anche una rara Shelby 289 che il suo proprietario, Hank Williams, ha guidato, dal 1965, ogni giorno per andare a lavoro, e durante i fine settimana, per prendere parte alle gare, fino all'età di 98 anni.

Un'auto che, nel corso della sua vita è stata dotata di un hardtop rimovibile originale Cobra, attualmente molto raro, ed è stata riverniciata nella livrea Silver Mink, ancora presente, con interni a contrasto in Naugahyde rosso realizzati con materiali più resistenti. Il suo motore è stato ricostruito negli anni '80, quando l'auto guadagnò anche nuovi carburatori, una presa d'aria sul cofano, ruote differenti a 5 razze, e delle barre antirollio.

Questa Cobra corse per quasi 400 gare, 394, secondo i calcoli del proprietario, il quale, convincendo Carroll Shelby a regalargli la maglietta indossata nella storica vittoria Ford a Le Mans, si è guadagnato il soprannome di incantatore di serpenti. Insomma, una vettura guidata da una sola persona con una grande storia alle spalle, che sarà venduta insieme ai suoi 260 trofei ed alla giacca di colui che l'ha guidata per anni, oltre alla famosa maglietta regalata da Shelby.

