Ruby SR3 XXR, la Radical speciale per il campione Bukhanstov

Radical è, dal punto di vista dei numeri, il maggiore costruttore di auto da corsa nel Regno Unito. E le sue leggere e potenti (da 189 Cv in su) barchette animano a livello globale numerosi campionati monomarca. Ogni anno oltre 150 auto da corsa Radical escono dalla factory nel Cambridgeshire e quasi la metà vengono ordinate in bianco.

Ma per i piloti che vogliono distinguersi Radical offre altri sette diversi colori per la carrozzeria, un elenco a cui si è ora aggiunta una ottava opzione 'su misura', perché è stata realizzata espressamente per il campione in carica della Gulf Radical Cup, Alex Bukhanstov.

Come viene evidenziato chiaramente nel nome - Ruby SR3 XXR - la Radical costruita per Bukhanstov è verniciata in un particolare colore rubino, alla cui definizione si è arrivati però dopo un lungo iter di studio e messa a punto.



Il team degli specialisti in verniciatura dello stabilimento Radical di Cambridgeshire hanno infatti creato Inizialmente piccoli campioni di carrozzeria nelle diverse tonalità di rosso rubino. Inviati al cliente in Dubai proprio Bukhanstov ha valutato in prima persona il risultato della colorazione sotto il sole degli Emirati.

Una volta approvato il rosso rubino da parte dal cliente, il telaio spaceframe, il motore RPE 1.5 e gli interni dell'auto da corsa hanno preso vita, 'protetti' da una carrozzeria che deve il suo aspetto particolare alla miscelazione di pigmenti appositamente formulati per gli strati di verniciatura, rivestiti poi di gelcoat per creare una superficie colorata e lucida che durerà nel tempo.

