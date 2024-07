Noleggio veicoli, immatricolazioni in frenata nel semestre

Le immatricolazioni del noleggio veicoli hanno registrato una flessione del 9,6% nel secondo trimestre 2024, dovuta principalmente al calo delle immatricolazioni di auto nel comparto del lungo termine (-15,18%). Anche il breve termine, dopo un primo trimestre in forte accelerazione, ha rallentato la sua corsa. Decisamente bene nel secondo trimestre il settore dei veicoli commerciali leggeri (+23,6%). Nonostante la flessione del noleggio a lungo termine, al secondo trimestre il noleggio conserva una quota di mercato di poco inferiore al 30%. Sono questi i principali dati che emergono dall'analisi trimestrale dell'Anasia, l'associazione che in Confindustria rappresenta il settore della mobilità pay-per-use e dalla società di analisi di mercato Dataforce.

Quest'anno il noleggio a lungo termine (Nlt) - spiega l'Aniasa - si sta confrontando con una annata record come il 2023, che aveva beneficiato di un solido portafoglio ordini legato anche alle ritardate consegne del 2021 e 2022, continuando comunque a rappresentare una quota di mercato del 22,1% sull'intero settore automotive in Italia. Il noleggio a breve termine (Nbt) per la prima volta dopo la pandemia Covid-19 è tornato a superare l'8% di quota.

"I dati sui primi 6 mesi dell'anno del noleggio veicoli confermano la frenata delle immatricolazioni di auto a lungo termine, parzialmente compensata dalla significativa crescita del segmento dei veicoli commerciali leggeri e dallo sviluppo della flotta del noleggio a breve termine. Uno sviluppo quest'ultimo verificatosi principalmente nel primo trimestre in concomitanza con il periodo pasquale e ampliato dagli operatori per rispondere a una domanda turistica estiva che si preannuncia in deciso aumento" commenta il presidente dell'Aniasa Alberto Viano che sottolinea la performance positiva delle motorizzazioni elettriche (+10%) e full hybrid (+43%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA