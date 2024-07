Waymo One, il robotaxi sbarca a San Francisco

Il servizio di robotaxi Waymo, di proprietà di Google, sbarca a San Francisco. Waymo ha infatti ampliato il suo servizio di robotaxi, il cui accesso era finora disponibile solo su invito, limitato, quindi, a un numero ristretto di utenti.

Ora, invece, - stando a quando si legge su DetroitNews online - il servizio è aperto a tutti: basta scaricare l'app e partire usufruendo di un servizio sicuro, sostenibile e affidabile.

Secondo a quanto precisato dall'azienda, circa 300.000 persone, più di un quarto della popolazione di San Francisco, si sono iscritte alla lista d'attesa di Waymo da quando è stato aperto, con la maggior parte delle corse che riguardano aziende locali dislocate sul territorio.

Il servizio di ride-hailing Waymo One è attualmente disponibile a San Francisco, Los Angeles e Phoenix, estendendosi fino ad Austin. La flotta di Waymo è interamente elettrica e si rifornisce al 100% di energia rinnovabile dal programma CleanPowerSF della città. Dall'inizio delle operazioni commerciali nell'agosto 2023, le corse di Waymo hanno consentito di ridurre le emissioni di anidride carbonica di circa 570.000 kg, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di emissione della California.

Il recente sondaggio condotto da Waymo ha rivelato che il 53% degli utenti di San Francisco ritiene che Waymo li abbia aiutati a rispettare maggiormente l'ambiente. Inoltre, secondo il sondaggio, più della metà dei motociclisti Waymo di San Francisco afferma che viaggiare con Waymo ha migliorato il loro senso di sicurezza personale quando si spostano.

All'inizio del mese la National Highway Traffic Safety Administration, l'ente regolatore della sicurezza automobilistica statunitense, ha dichiarato di aver aperto un'indagine su Waymo dopo la segnalazione di 22 incidenti con la sua tecnologia di guida autonoma. Secondo i documenti pubblicati sul sito web dell'agenzia, l'indagine preliminare sull'azienda di robotaxi da parte dell'Office of Defects Investigation dell'NHTSA riguarderà i 444 veicoli dell'azienda. L'NHTSA ha dichiarato che gli incidenti segnalati includono ''collisioni con oggetti non in movimento come cancelli e catene, collisioni con veicoli parcheggiati e casi in cui le auto sembravano non rispettare i dispositivi di controllo della sicurezza del traffico''.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA