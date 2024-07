Link, l'efficienza logistica di AsConAuto per le concessionarie

Fornire un servizio rapido ed efficiente nella distribuzione dei ricambi. Con questo obiettivo AsConAuto, specializzata nella distribuzione dei ricambi su tutto il territorio nazionale, ha annunciato l'espansione del nuovo progetto Link, il servizio logistico che permette di collegare le concessionarie multisede del network. Un progetto complesso e curato nei minimi dettagli, nato dall'esigenza espressa dai dealer soci, attivi su più regioni, di trasportare rapidamente ricambi originali da una sede all'altra.

I concessionari hanno scelto di affidarsi ad AsConAuto Logistica, riconosciuta come un'eccellenza assoluta per qualità ed efficienza. AsConAuto Logistica è strutturata infatti per il trasporto, la consegna con mezzi idonei, personale formato e rischio di danneggiamenti ridotto al minimo.

Rapidità è la parola chiave: un ricambio attualmente viaggia da Torino a Trieste in sole 24 ore senza la necessità di movimentazioni intermedie nei punti di distribuzione logistica , riducendo significativamente i tempi e i costi di gestione. Eliminando il rischio di smarrimento dei ricambi, che rappresentava un problema non indifferente affidando i pezzi a vettori esterni .

'Con 430 concessionari che già utilizzano il servizio e oltre 8.000 colli gestiti tramite Link nell'ultimo mese, siamo sulla strada giusta per superare la soglia di 1.000 spedizioni giornaliere', afferma Roberto Scarabel, presidente di AsConAuto.

Partito con i distretti del nord, il servizio Link è già operativo in Romagna e Marche. In fase avanzata anche lo sviluppo del progetto per il Centro Italia e il Lazio, Link si prefigge di raggiungere e superare i 100.000 colli distribuiti entro il 2024.



