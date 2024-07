Aumentano le tariffe sull'import di auto elettriche in Brasile

Entra in vigore da oggi un ulteriore aumento delle tariffe per l'importazione in Brasile di auto elettriche, ibride e ibride plug-in. Azzerati completamente nel 2015, i dazi sono stati ristabiliti dalla Camera di Commercio Estero (Camex) in forma graduale a partire di gennaio 2024 per raggiungere l'aliquota del 35% nel 2026. Si tratta della stessa tariffa pagata oggi dai veicoli a combustione importati. Nel caso delle auto ibride l'imposta passa dal 12% - valido dal primo gennaio 2024 - al 25%. Dal primo luglio 2025 la tariffa sarà del 30% per raggiungere il 35% da luglio 2026.

Per quanto riguarda le auto ibride plug-in la tariffa passa dal 12 al 20%. Il dazio salirà al 28% dal primo luglio 2025 per raggiungere il 35% nel luglio 2026. Per le auto elettriche le tariffe passano dal 10% in vigore dal primo gennaio 2024 al 18% di oggi. Il primo luglio 2025 passeranno al 25% e dall'anno successivo torneranno al 35%. Nel caso dei camion elettrici il dazio sarà già da oggi del 35%.



