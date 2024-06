Stroll prolunga con l'Aston Martin

Giornata di annunci allo Spielberg, apertura del fine settimana del Gp d'Austria. Dopo l'Alpine, che ha prolungato il contratto a Pierre Gasly, anche l'Aston Martin ha diffuso una nota per comunicare che Lance Stroll ha firmato un prolungamento del contratto fino a oltre il 2025. Non una sorpresa, peraltro, dato che il 25enne canadese è figlio del proprietario della scuderia, il miliardario Lawrence, e potrà così continuare a correre a fianco del veterano Fernando Alonso, che a sua volta qualche settimana fa ha prolungato l'accordo fino al 2026.

"Sono molto entusiasta di restare con la squadra per il 2025 e oltre - le parole di Stroll -. È incredibile vedere dove siamo arrivati ;;negli ultimi cinque anni, siamo cresciuti molto insieme ma c'è ancora molto da fare". Il canadese ha disputato finora 153 gare in Formula 1 e vanta una pole position (Turchia 2020) e tre podi (Azerbaigian 2017, Italia 2020 e Sakhir 2020).





