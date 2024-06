In Italia veicoli a benzina e gasolio incidono per l'85,8%

Sulla mobilità sostenibile serve un cambio di rotta: negli ultimi decenni le emissioni di gas serra sono cresciute del 7,4% (1990-2022), con il trasporto su strada al 91,5% del totale. I dati Ispra, elaborati dal comitato scientifico di ECO, il Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, sono stati illustrati nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento in programma il 17 e 18 settembre a Roma. Il parco veicolare è ancora dominato da veicoli a benzina e gasolio (85,8% nel 2022) e anche i mezzi commerciali diesel hanno un impatto significativo (98,3% delle percorrenze totali dei veicoli merci). Il trasporto marittimo e l'aviazione contribuiscono alle emissioni rispettivamente col 4,2% e del 59,3% dal 1990 al 2022. Nonostante alcuni progressi negli ultimi anni, e la riduzione avuta tra il 2007 e il 2019 e nel 2020 (dovuta alla pandemia), dal 2021 le emissioni sono tornate a crescere. Per invertire la tendenza, è dunque necessario migliorare l'intermodalità, la sostenibilità e l'efficienza nel settore dei trasporti: cruciali l'uso di veicoli elettrici e ibridi, e migliori infrastrutture per la mobilità sostenibile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA