Ferrari Challenge: dal 2025 il Trofeo Pirelli Australasia

Nel 2025 arriva il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Australasia, con un calendario che verrà reso noto prossimamente. Si tratta di una nuova serie del monomarca del cavallino rampante che va ad affiancarsi a quelle già note, che abbracciano il continente europeo, il nord America, l'Inghilterra ed il Giappone. Si amplia, dunque, nell'emisfero australe, il campionato che da trent'anni rappresenta il punto di riferimento per i piloti che vogliono intraprendere i primi passi nel mondo delle competizioni GT, e per i gentlemen drivers che hanno intenzione di mettersi alla prova. Anche il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Australasia prevede gare da 30 minuti più un giro e diverse sessioni in pista, tra test, prove libere e qualifiche. "Siamo molto contenti di poter dare vita a questo campionato, un progetto a cui il nostro team stava lavorando da lungo tempo - ha commentato Antonello Coletta, global head of Ferrari Endurance and Corse Clienti - l'introduzione della serie Australasia va ad inserirsi all'interno di una strategia ben precisa che ha portato alla nascita prima della serie nazionale UK, poi all'introduzione di quella Japan che si sta segnalando per il grande successo di iscritti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA