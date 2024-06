Il 1 Luglio si rinnova la benedizione dei veicoli dell'Aci

Si rinnova anche quest'anno, come ogni primo luglio, la benedizione dei veicoli militari e civili che l'Automobile Club di Teramo organizza ogni anno in occasione della Festa della Madonna delle Grazie.

Vista anche la concomitanza del Centenario dell'Ac, quest'anno gli equipaggi dei veicoli di servizio saranno invitati alla celebrazione eucaristica che si terrà a partire dalle 18,30 nel santuario della Madonna delle Grazie. A seguire, come di consueto nel piazzale antistante, il personale Aci, insieme ai frati e alle autorità militari, saluteranno la sfilata finale dei mezzi con i suoni festosi delle sirene spiegate per ricevere la benedizione.

Alla manifestazione si uniranno anche le auto e le moto d'epoca a cura di alcuni club locali.

I cittadini che vorranno prendere parte alla cerimonia potranno parcheggiare le vetture lungo le vie limitrofe secondo le indicazioni della polizia municipale e del servizio d'ordine in ragione della contrazione degli spazi del piazzale dovuta all'area di cantiere perimetrata vicino al tribunale e alle giostre installate per i festeggiamenti.

"I festeggiamenti della Santa patrona - dichiara il presidente dell'Aci di Teramo Carmine Cellinese - costituiscono una di quelle occasioni in cui l'Automobile Club di Teramo dimostra il suo attaccamento al territorio, il legame saldo con le sue tradizioni e al tempo stesso veicola i valori del rispetto e di prudenza che da sempre mettiamo al centro della nostra mission.

Quest'anno peraltro festeggiamo 100 anni dalla nascita del club e la cerimonia di benedizione rappresenta una di quelle iniziativa che non poteva non impreziosire il cartellone delle attività allestito per rinsaldare il legame dell'Aci alla sua comunità cittadina".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA