L'Ivass ordina l'oscuramento di due siti web abusivi

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha ordinato l'interruzione dell'attività di due siti Internet che offrono abusivamente servizi assicurativi. "Si tratta di www.achillifabrizio.eu, accessibile anche digitando achillifabrizio.eu, e di www.criscuolo-broker.it - si legge in una nota dell'ente - Per i domini www.achillifabrizio.eu e achillifabrizio.eu è stato richiesto ai provider di telefonia e connettività di oscurare anche le versioni con Url www.achillifabrizio.eu e achillifabrizio.eu".

L'operazione di interruzione delle attività da parte dei provider che operano sul territorio italiano è già in corso, anche se per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni. Sale così a 119 il numero dei siti web abusivi "oscurati" dall'Ivass a partire dal novembre 2023.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA