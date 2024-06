Madrid, sul piano per i veicoli elettrici investiamo miliardi

Il governo spagnolo è "pienamente impegnato" sul fronte della transizione verso la mobilità elettrica, posizione che non si sostiene "sulla retorica" ma "sui miliardi di euro" che sta investendo in questo campo: lo ha detto a cronisti il ministro dell'Industria, Jordi Hereu, dopo che ieri il presidente dell'Associazione spagnola di fabbricanti di automobili e camion (Anfac), Wayne Griffiths, aveva annunciato le proprie dimissioni proprio in polemica con l'esecutivo sui progetti per incentivare lo sviluppo dei veicoli elettrici. "L'impegno dei rappresentanti politici nei confronti del settore non è all'altezza di ciò che merita il nostro Paese", aveva detto l'altresì ceo di Seat e Cupra in dichiarazioni riportate in una nota. Parole a cui Hereu ha risposto ammettendo che si tratta di un "campanello d'allarme" proveniente dal settore che "va tenuto presente", ma ricordando anche che Madrid "è al lavoro" su vari aspetti e che questo processo di transizione "non è corto né facile". "Spero di poter ancora contare sullo spirito e sull'energia di Wayne Griffiths", ha aggiunto il ministro.



