Con Bmw in Tour all'insegna di sport e inclusione

La Puma House of Football è stata la cornice, ieri per l'evento conclusivo del progetto Bmw in Tour, ideato da ACIB (Associazione Concessionari Italiani Bmw) insieme a undici concessionari della rete Bmw in Italia e alla Onlus Insuperabili. Partner del progetto, Bmw Italia e AC Milan. Protagonisti sul campo di calcio, i giocatori della prima squadra ufficiale Serie A di Insuperabili e una rappresentativa degli undici concessionari della rete di Bmw Italia, in una partita a 7 in due tempi da 25 minuti. Il tutto, sotto lo sguardo attento di Nelson Dida, campione e Legend di AC Milan, in rappresentanza del club rossonero.

Video Solidarieta' e sport al centro delle iniziative con 'Bmw in tour'

“Un anno fa - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia - abbiamo iniziato un percorso meraviglioso, stimolati dalla nostra Associazione dei concessionari ACIB. Ora Bmw in Tour, come ogni viaggio che si rispetti, è arrivato a destinazione con un finale davvero all’insegna dello sport, della sfida, della passione e della competizione. Tutti valori che ci appartengono, come ci appartiene la voglia di creare valore per la società in cui operiamo con il nostro progetto di responsabilità sociale d’impresa SpecialMente e la campagna +Diversity is more". "Sono molto felice - ha invece commentato Dida - di prender parte a una vera festa dello sport e dell’inclusività.

Il calcio insegna la vita di squadra, all’interno di uno spogliatoio ricco di culture, capacità e caratteri differenti. Saper comprendere e valorizzare le peculiarità e le diversità di ognuno è il segreto di un progetto vincente. Rappresentare un Club che da sempre si impegna su questi temi, anche attraverso le attività di Fondazione Milan e l’unità d’intenti con partner del valore di Bmw, è per me motivo di grande orgoglio". Bmw in Tour è diventato parte della campagna di comunicazione '+ Diversity is More' che Bmw Italia ha avviato quest’anno proprio insieme ad AC Milan.

Un progetto nato per promuovere la cultura della diversità e dell’inclusione sociale. Il simbolo della campagna è costituito dagli indici di due mani che si incrociano per formare il segno +, creando un’iconografia ad indicare la ricchezza che nasce dalla diversità in tutti i settori. A febbraio, in occasione della partita di campionato tra AC Milan e Atalanta, Bmw Italia aveva lanciato un messaggio forte per prendere posizione contro gli episodi di razzismo avvenuti in tanti stadi in tutta Europa, Italia inclusa.

