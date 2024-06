Cisco e PoliMi alla 1000 Miglia con guida autonoma

Cisco e il Politecnico di Milano alla 1000 Miglia all'insegna della guida autonoma. Prosegue infatti la collaborazione dell'azienda tecnologica come sponsor di '1000 Miglia Autonomous Drive (1000 MAD)', il progetto firmato dal Politecnico di Milano che porterà sul percorso della 1000 Miglia una vettura a guida autonoma.

Dopo il debutto nell'edizione 2023, il progetto del Politecnico, supportato dalla tecnologia di rete Cisco, aumenterà i termini della sfida cercando di portare fino a 1000 i chilometri da percorrere in guida autonoma, contro i 200 km nel 2023. Protagonista dell'impresa, la Maserati GranCabrio Folgore del team, che percorrerà come veicolo autonomo e totalmente elettrico il tracciato autorizzato, sotto la sorveglianza dal 'safety driver' Matteo Marzotto.

Forte delle nuove conoscenze ricavate analizzando le enormi quantità di dati raccolti durante i 200 km in modalità autonoma coperti nel 2023, il team di ricerca del Politecnico ha creato un nuovo sistema 'robo-driver' che permetterà alla vettura di compiere l'impresa.

Cisco fornirà le avanzate tecnologie di rete wireless ultra-affidabili che garantiranno la connessione tra l'auto in gara e il veicolo di supporto, la trasmissione senza interruzioni e in sicurezza dei dati rilevati dai numerosissimi sensori e dal sistema di guida autonoma e il collegamento tra tutta la strumentazione del sistema stesso. Anche le soluzioni fornite da Cisco sono state aggiornate e sono state aggiunte ulteriori capacità di connettività wireless in 4G e 5G per maggiore continuità. Novità della corsa 2024 è l'utilizzo dei software di sicurezza Cisco per garantire la massima protezione e l'accesso in sicurezza, da remoto, alla strumentazione e alla telemetria di bordo.

"Siamo molto felici di partecipare per la seconda volta alla Mille Miglia supportando con la tecnologia di rete Cisco il progetto 1000 Miglia Autonomous Drive del Politecnico di Milano - ha commentato l'amministratore delegato di Cisco Italia, Gianmatteo Manghi - e sono i progetti innovativi come questo del Politecnico che ci consentono di fare passi avanti molto importanti verso la mobilità del futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA